معوش: “هذه الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب الوطني”

كشف عضو فريق جبهة التحرير الوطني، محمد معوش. اليوم الجمعة. أسماء المدربين الذين تم ترشيحهم من اللجنة المختصة، لتولي تدريب المنتخب الوطني.

وصرّح معوش، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “اللجنة أنهت مهامها وقدمت لائحة أسماء المدربين الذي تم ترشيحهم، للمكتب الفيدرالي”.

كما أضاف: “هناك عدة أسماء مدربين تم ترشيحهم من قبل اللجنة، وفق ترتيب معين، أبرزهم كارلوس كيروش، فلاديمير بتكوفيتش، خوزي بيسيرو، هيغو بروس، وغيرهم”.

وأردف عضو اللجنة المعينة من طرف الفاف لاختيار الناخب الوطني الجديد: “قدمنا تقريرا مفصلا عن خبرة، وتجربة كل مدرب للفاف”.

وتابع محمد معوش: “حالياً القرار النهائي في اختيار اسم واحد من بين المدربين المقترحين، يبقى بين يدي رئيس الفاف”.