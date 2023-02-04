معونة للعاقل وتذكير للغافل
معونة للعاقل وتذكير للغافل
كل شيء يحدث في حياتك، كل هزيمـة و حدث موجِع وكل شخص كل انكسار. وكل درس حفظته جيـدا، كذلك كل لمحه مرّت عليك لم تكن صدفه أبدا.
معونة للعاقل وتذكير للغافل
فلا شيء يمر عليك عبثـا، فربمـا أن العثـرات والصفعـات التي تَلقيتـها قد أخـذت من قلبك وروحك، ولكنها أيضا منحتـك عِظة وعِبـرة، وجعلتك أفضل، فلا تنكـسِر من الأوجاع التي قطعتك بقسوة إلي أجزاء، وتركت علاماتِهـا البَغيـضة الزرقاء علي قلبك، فقد كانت لِأجل أن تجعلك أقوي مئـات المرات مما مضي.
ولتعلم انه كما انكسـرت وتبعثرت أجزاءك. فإن قوة الله في قلبك وإيمانك به، وثقتك بنفسك سيقومونك ويعيدوك ثانية للحيـاة صلبا متماسِكا. لا يَهزمك شيء بحول الله، أدرك رسائل الله لك وافهم جيدا المعني من ورائِـها، ثم قِف في وجه الحيـاة محارِبا لا أسيـرا.
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إلى كل من ضاقت به..
لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة ” والله مع الصابرين”.
كما لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، حيث سوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة.
كذلك لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ايضا لا تجعل رحلة عمرك وجه شخص تحبه مهما كانت صفاته.
كما لا يجب ان تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، حيث ليس الكون هو ما ترى عيناك..
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