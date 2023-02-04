معونة للعاقل وتذكير للغافل

كل شيء يحدث في حياتك، كل هزيمـة و حدث موجِع وكل شخص كل انكسار. وكل درس حفظته جيـدا، كذلك كل لمحه مرّت عليك لم تكن صدفه أبدا.

معونة للعاقل وتذكير للغافل

فلا شيء يمر عليك عبثـا، فربمـا أن العثـرات والصفعـات التي تَلقيتـها قد أخـذت من قلبك وروحك، ولكنها أيضا منحتـك عِظة وعِبـرة، وجعلتك أفضل، فلا تنكـسِر من الأوجاع التي قطعتك بقسوة إلي أجزاء، وتركت علاماتِهـا البَغيـضة الزرقاء علي قلبك، فقد كانت لِأجل أن تجعلك أقوي مئـات المرات مما مضي.

ولتعلم انه كما انكسـرت وتبعثرت أجزاءك. فإن قوة الله في قلبك وإيمانك به، وثقتك بنفسك سيقومونك ويعيدوك ثانية للحيـاة صلبا متماسِكا. لا يَهزمك شيء بحول الله، أدرك رسائل الله لك وافهم جيدا المعني من ورائِـها، ثم قِف في وجه الحيـاة محارِبا لا أسيـرا.