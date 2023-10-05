معونة للعاقل.. وتذكير للغافل

كُل شيء يحدث في حياتـَك، كل هَزيمـة، كل حدَث مُوْجِع، كُل شَخص، كل انكسار، كل دَرس حفظته جيـدا، كل لَمحـه مرّت عليك لَم تَكـُن صُدفه أبدا..

فلا شيء يمر عليك عَبثـا، فربمـا أن العثـرّات والصّفعـات التي تَلقيتـها قد أخـذت من قلبك وروحك. ولكنها أيضاً مَنحتـك عِظة وعِبـرة، وجعلتك أفضل، فلا تنكَـسِر من الأوجاع التي قطعتك بِـقسوة إلي أجزاء. وتركت علاماتِهـا البَغيـضة الزرقاء علي قلبك، فقد كانت لِأجل أن تجعلك أقوي مئـات المرّات مما مضي.

ولتعلم انه كما انكسـرت وتبعثرّت أجزاءَك فإن قُوة الله في قلبك وإيمانك به، وثقتك بنفسك سَيقومونك ويعيدوك. ثانيةً للحيـاة صَلبـاً مُتماسِكاً لا يَهزمك شيء بحول الله، أدرك رسائل الله لك. وافهم جيداً المعني من ورائِـها، ثُم قِف في وجه الحيـاة مُحارِبـاً لا أسيـرا..