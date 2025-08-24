معونة للعاقل وتذكير للغافل

عندما تنضج، سيقل الأصدقاء، وسيكثر المعارف، سيقل الباقون، ويكثر العابرون، تحمي خصوصية حياتك كأغلى ما تملك لكي لا يفسدها فضول الناس.

عندما تنضج، ستنتبه لألوان الأشياء أكثر من علاماتها التجارية، ستفضل التأمل في الغيم أكثر من التأمل في وجوه الكثيرين.

ستترك الجدال حتى لو كنت متأكدا من رأيك، بل إن الأغرب من ذلك أنك ستفقد يقينك بكثير من المسلمات، ومع ذلك لن يزعجك ذلك.

سيسعدك هطول المطر أكثر من سعادتك بالسيارة الجديدة، وسيمتعك الحديث مع الغرباء بالقدر الذي كنت تخشاه سابقا.

عندما تنضج لن يعود لحكم الآخرين عليك سلطة أو معنى، ستضحك كلما انتقدو. ستبتعد إذا عاندوك، ستشفق عليهم بشدة إذا عادوك أو حقدوا عليك.

عندما تنضج، ستتقن فن الهرب من العلاقات المؤذية كما تهرب من العاصفة.

ستعطي لأنك تريد أن تعطي، دون ابتزاز عاطفي من أحد، وستنتزع ما تريده من الحياة انتزاع الشجعان الذين يعرفون مالهم وما عليهم.

عندما تنضج، ستعامل مدينتك كسائح يزورها لأول مرة، وستفرح بالشجر الذي يحركه الهواء.

وستمشي طويلاً حتى تنسى من أين بدأت، ستسامح أكثر، ستسافر أكثر، ستضحك دون حذر، ستبكي بلا اعتبار لمن يراقبونك.

ستقرأ أكثر وقد تكتشف في ذاتك هوايات أو مواهب ظننت أن المشاغل سرقتها منك.

النضج أعزائي هو منطقة جميلة وقد يصبح المرء في الستين من عمره دون الوصول إليها. لأنه كان يبحث عن نفسه في الأماكن الخطأ ويحيطها بالأشخاص الخطأ، فاحرصوا على تلك المنطقة.