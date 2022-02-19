معونة للعاقل وتذكير للغافل

إن طاعة الوالدين الخصلة. تتجلى فيها معاني الطهر والنقاء في أرقى درجاتها، حيث أن الله سبحانه وتعالى اختار لها المقام المرموق والشأن العظيم. إذ جعل عقب شكره شكر الوالدين وقال “أن اشكر لِي ولوالِديك”.

وعزز ربنا علاقة الأولاد مع الآباء إذ جعلها علاقة طاعة وعبادة يثاب على فعلها والقيام بها كل إنسان ويعاقب كل من تركها أو تهاون بها، خاصة الأم التي حملت وهنا على وهن. وأرضعت وسهرت وجاعت ليأكل أولادها وضحت ليلبس أولادها وتألمت ليفرح أولادها.

معونة للعاقل وتذكير للغافل

فالأم مقدمة على الأب بالبر حيث جاءت التوصية في العناية في الأم أكبر من الأب، وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أحد الصحابة “من أَحق الناس بحسنِ صحابتي؟ قال أمك قال ثم من؟ فاجاب ثم أمك قال ثم من ؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أبوك”

معونة للعاقل وتذكير للغافل

فذكر النبي صلّى الله عليه وسلم الأم ثلاث مرات قبل أن يذكر الأب. وذلك ليذكر بفضلها في الحمل، والرضاعة والتربية، قبل أن يذكر أن للأب حقا واحدا على أبنائه وهو حق التربية وقدمت الأم .كذلك لحنانها وعطفها، الذي تغمر فيه ابنها كل يوم حتى لو شب وكبر وقدمت الأم لضعفها وقلة حيلتها. مقارنة بالأب فقد يسهل على الابن أن يرفع صوته عليها، أو يؤذيها فكان التذكير فيها مرارا توكيدا على فضل البر وقبح العقوق.