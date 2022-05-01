معونة للعاقل وتذكير للغافل

يا من صمتم رمضان:

كنتم بالأمس تستقبلوني، واليوم ودعتموني، كنتم تخشون وتبكون في أيامي فبعد انقضائي لا تنسوني، يا من كنتم تتلون آيات ربكم ليلا نهارا فلا تهجرون القرآن، يا من كنتم تقيمون ليلي و تصومون نهاري فهلا استمريتم بعزيمة وإصرار،

معونة للعاقل وتذكير للغافل

لا تنسوني ولا تنسوا فضلي وفضل أيامي فليس من إكرام الضيف. أن ينسوا جميله أو يرفضوا هديته، فلكم تعبتم ولكم عطشتم. ولكم اجتهدتم ولكم قرأتم، فهل من الفضل أن تضيعوا ذلك كله بعد انقضائي، أرجوكم لا تنقضوا عهدكم في ليالي سمر مع الأحباب والأصحاب، وتنسون عهدكم ووعدكم. حينما كنتم تدعون بكاء على ألا تعودوا لما كنتم عليه فلا تخلفوا وعدكم وعهدكم مع ربكم.

لقد خاب وخسر من ضيعني من البداية ولكنها ليست النهاية ففي الست من شوال بعدي خيرا وغنائم كثيرة لمن أراد، فربك حي قيوم لا يختفي، وباب توبته مفتوح في أي وقت لأي قلب مكلوم.

يا من صمتم رمضان:

ها هو العيد والاحتفال بكل جديد والالتقاء بكل حبيب وبعيد، فلا تنسوا ما كان في رمضان، فرب رمضان هو رب كل الشهور فسألوا الله الثبات بعده فلا تدري نفس بأي أرض و في أي وقت تموت .

تذكير للغافل

لا تبخلوا بعدي فلقد كنت بذرة فارعوها وتابعوها. حتى تؤتي أكلها كل حين، فالإنفاق في خير مضاعف فهلا تابعتم الإنفاق، وهلا تابعتم الجهاد بالنفس والنفيس وإسعاد إخوانكم المستضعفين والمحرومين، ولا تتفرقوا بعد أن جمعتكم في كل الأرجاء. ومن كل الأجناس كلمة “الله اكبر” . من آذان الفجر لتنقطعوا عن الحلال من الأكل و الشراب وملاذ الدنيا، إلى وقت المغرب ليحل لكم ما حرم عليكم.

معونة للعاقل وتذكير للغافل

وصيتي لكم :

لا تغفلوا عن الدعاء، فالله عز وجل وهو غني عنا ينزل إلى السماء الدنيا ينادي. هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب لأتوب عليه.

لا تجحدوا نعمة الله عليكم بعدم الشكر والاعتراف بالنعيم. وطيب الجميل فلقد منحكم الكثير، منه الصيام والقيام والثبات على الطاعة، وغيركم حرم منها لعدم الهداية أو لمرض أقعده.

وأخيرا ما أنا إلا حروف. ولكن تحمل في طياتها الكثير، ما أنا إلا أيام وليالي، ولكن يومي بدهر وليلي فيه ليلة القدر، فودعني مودع محب مشتاق واستقبلني استقبال ملهوف محتاج، وكن كطير كسير، عند الله ذليل ومع الشيطان أسد كبير، تهجر المعاصي وتلزم طريق الخير وأهله، عسى الله أن يجمعني بكم قادم عامكم..