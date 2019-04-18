معيتيق: الجزائر دولة فاعلة في المنطقة ودورها بارز في تسوية الازمة الليبية

أبرز نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا،اليوم، الدور الذي تلعبه الجزائر في تسوية ازمة بلاده معتبرها دولة فاعلة في المنطقة.

وقال أحمد معيتيق الذي شرع في زيارة تدوم يومين للجزائر، “نأمل أن نخرج بعد هذه الزيارة في تواجد قوي للجزائر في الملف الليبي لأننا نعول عليها كثيرا في حلحلة هذه الملفات”.

و ذكر معيتيق في نفس السياق بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية تتشاور مع “كل الاطراف، الجيران و الدول الداعمة للمسار الديمقراطي و لمدنية الدولة الليبية” وهذا، كما أوضح، في اطار مسار التسوية السياسية للازمة التي تعيشها ليبيا منذ 2011 .

و شدد نفس المسؤول على ان “حكومة الوفاق الوطني الليبية موجودة و قادرة على العمل بقوة” في هذا الاتجاه, مطمئنا “الشعب الجزائري و القيادة الجزائرية على ما يحصل في طرابلس”.

كما أشاد معيتيق بالعلاقات التي تربط البلدين، معبرا عن “السعادة” بوجوده بالجزائر, “الدولة الجارة و الصديقة والتي يجمعها تاريخ مشترك وعلاقة مع ليبيا ليست غائبة على أحد”، كما قال.