معيزة يعلن إعتزاله اللعب رسميا

أعلن الدولي الجزائري، عادل معيزة، مدافع اتحاد عنابة، أمس الأحد، إعتزالة اللعب رسميا، بعد آخر مباراة خاضها أمام رائد القبة.

وصرح عادل معيزة، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “هذه تعد أصعب ندوة صحفية أنشطها في مسيرتي كلاعب كرة قدم”.

وأضاف المدافع السابق للخضر: “أنا جد فخور، وسعيد، بمشواري الرياضي، وما حققته كلاعب كرة قدم طيلة السنوات الماضية”.

وتابع: “بغض النظر عن الماديات، عرفت رجال كثر في كرة القدم، وأشكر كل من ساندني في مشواري الكروي، وعلى رأسهم عائلتي”.

وختم عادل معيزة: “أحمد الله على المشوار الكروي الذي قدمته، لأنني خرجت نظيفا من الميادين، ولا يمكن لأي أحد قول عكس ذلك”.

يذكر أن عادل معيزة (36 عاما)، تقمص ألوان المنتخب الوطني، إضافة للعديد من الأندية، على غرار وفاق سطيف، أهلي جدة، إتحاد عنابة.