أباح الله التعدد وشرعه بما يكفل للرجل تحصين نفسه، وما يضمن للمرأة الستر مع إبن الحلال. كما يقبل الرجال على غرار النساء على هذا المبدأ وكلهم يقين من الأجر الكبير الذي سينالونه في هذا الباب. فالإرتباط على سنة الله ورسوله فيه الكثير من البركة والخير. وعليه أوجدنا ركننا هذا الذي نتمنى أن يجد كل واحد فيه ضالته.

الرقم السري :

136122

مع إبن الشرق ستنعمين بالمودة والرحمة

من ولاية ميلة تواصل معنا أحد أبنائها والذي يبلغ من العمر 50سنة، متزوج وأب لأولاد هم قرة عينه. وأعز ما لديه، يملك سكن خاص يعد بتوفيره للزوجة المستقبلية يرجو أن يجمعه بها القدر في أقرب فرصة.

يريد صاحب إعلاننا أن يجتمع بإنسانة تقية، تؤمن بمبدأ التعدد، تمنحه يدها ليمضيان في عالم من الهناء والراحة. أكثر ما يهمه أن تكون صاحبة مستوى جامعي، سنها لا يتجاوز 35 سنة. لا يهمه ان كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ويقبلها حتى لو كانت أرملة أو مطلقة.

الرقم السري :

136123

إبن الغرب يريدها مؤمنة بالمبدأ وراضية بالنصيب

رجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري، يبلغ من العمر 39سنة، متزوج وأب لأبناء. يقيم في سكن خاص. وبوسعه أن يضمن سكنا خاصا للزوجة الثانية التي سيتخذها حليلة بموافقة الزوجة الأولى.

منتهى أمله صاحب إعلاننا أن يلاقيه الله بامرأة تنافسه على الطاعة لكسب الأجر والثواب. تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 38 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ويهمه كثيرا إن كانت عاملة في سلك التعليم أو الصحة.

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