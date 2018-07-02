مع إختراع ” AD-Cas” لن يتحطّم هاتفك خلال سقوطه أبدا

ابتكر فرينزل طالب الهندسة الألماني وسادة تشبه أرجل العنكبوت تبدأ في الفتح تلقائيا فور وقوع الهاتف.

فتعمل الأرجل على تخفيف أثر السقوط مع تقليل احتمال تعرض الأجزاء القابلة للكسر للضرر، بحسب موقع ماشابل الأمريكي المتخصص في التقنية.

وحصل تصميم فرينزل على جائزة من الجمعية الألمانية للميكانيكا الإلكترونية عام 2018.

وقد جاءت الفكرة إلى فرينزل بعدما انزلق هاتفه من جيب سترته وتحطم على الأرض، ولم يعد الهاتف إلى العمل مرة أخرى حتى بعد إصلاح الشاشة.

لذا عمل “فرينزل” على تصميم شيء لحماية الهاتف لدى سقوطه، وبعد تجارب عدة، توصل إلى ابتكار مستشعرات.

يمكن أن تكتشف ما إذا كان الهاتف في حالة السقوط الحر لتفتح الأرجل بسرعة شديدة.

وأطلق فرينزل على ابتكاره. “AD-Case”

ويفكر الطالب في تحويل فكرته إلى عمل تجاري سيطلق حملة ترويجية له في وقت ما في شهر جويلية الجاري.

وطرح موقع “ADcase” الرسمي، المنتج الأولي الذي يتوافق مع آيفون 6 و6 بلس، وآيفون X.