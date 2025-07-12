مع إدراج 6 لاعبين من الرديف.. رابطة الهواة تُحدد سقف تعداد الأندية بـ30 لاعبًا

أصدرت رابطة الهواة، بيانًا رسميًا حددت فيه جملة من الضوابط الجديدة المتعلقة بتعداد اللاعبين لأندية رابطة الهواة بقسميها وسط شرق و غرب.

تحضيرًا لانطلاق الموسم الجديد، مع التركيز على تنظيم عملية الانتدابات وتدعيم صفوف الفرق وفق معايير دقيقة.

وحسب بيان الرابطة، اليوم السبت، فقد تم تحديد الحد الأقصى لتعداد كل فريق هو 30 لاعبًا فقط ضمن القائمة الرسمية، بما يشمل كل الفئات.

كما تم التأكيد على ضرورة إدراج ستة لاعبين كحد أقصى من فئة أقل من 23 سنة، أي من مواليد 2003، 2004 و2005. في إطار منح الفرصة للشباب وضمان استمرار التكوين.

أما فيما يتعلق بسوق الانتقالات الشتوية، فقد أوضحت رابطة الهواة أن الأندية الراغبة في التعاقد خلال الميركاتو مطالبة بترك أماكن شاغرة لا تتجاوز خمسة (5) ضمن القائمة الصيفية.

وذلك حتى يتسنى لها تسجيل لاعبين جدد لاحقًا.

وشدد البيان على أن أي فريق يستكمل جميع الإجازات الـ30 قبل الشتاء، لن يُسمح له بإجراء أي تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية. وهو ما يتطلب من الأندية التخطيط بعناية لتسيير التعداد طوال الموسم.