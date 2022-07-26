قناة النهار مع إرتفاع درجات الحرارة.. إقبال كبير على السلاطة والشكشوكة بقلم قناة النهار نشر في 26 جويلية 2022 - 09:27 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 24 0 مع إرتفاع درجات الحرارة.. إقبال كبير على السلاطة والشكشوكة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/F6QNu اقرأ أيضا المدية : هكذا تابع الجزائريون الإستعراضات العسكرية عبر قناة النهار قناة النهار 05 جويلية "الفريق أول شنقريحة:" الجيش بلغ مستوى عالي من النضج والإحترافية قناة النهار 12 جويلية "صاحبة المرتبة الأولى وطنيا : "هذا العام وحدو..فرحة كبيرة و ماتتوصفش قناة النهار 16 جويلية صريح جدا: هذا هو المبلغ الذي يخصصه الجزائري لقضاء أسبوع في تونس قناة النهار 20 جويلية قسنطينة: عائلة متكونة من ثلاثة معاق/ين تعيش ظروفا مزرية وسط فقر مدقع قناة النهار 22 جويلية دفيد تيزانو : الهياكل الرياضية بوهران مذهلة..كانت في المستوى التطلعات قناة النهار 06 جويلية الحماية المدنية بسيدي بلعباس: ضحايا حادث الإصطدام تتراوح أعمارهم ما بين 17 و42 سنة قناة النهار 21 جويلية "مؤثر جدا.. مهندس نظافة يتلقى خبر نجاح ابنته بالبكالوريا أثناء عمله .." شرفتيني يا بنتي قناة النهار 16 جويلية بالزغاريت والالعاب النارية.. فرحة هستيرية للناجحين في البكالوريا قناة النهار 16 جويلية مستغانم : إرتفاع الأسعار بالمرافق السياحية يحرم المصطاف من الإستمتاع بعطلته قناة النهار 17 جويلية