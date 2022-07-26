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قناة النهار

مع إرتفاع درجات الحرارة.. إقبال كبير على السلاطة والشكشوكة

بقلم قناة النهار
مع إرتفاع درجات الحرارة.. إقبال كبير على السلاطة والشكشوكة
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مع إرتفاع درجات الحرارة.. إقبال كبير على السلاطة والشكشوكة

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