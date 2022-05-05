مع إستيراد 3 ملايين جرعة.. إجراءات إضافية لزيادة الإستيراد ودعم إنتاج الأنسولين

كشف رئيس مرصد اليقظة لتوفير المواد الصيدلانية بوزارة الصناعة الصيدلانية، رضا بلقاسمي، أن الوزارة الوصية إتخذت إجراءات إضافية تخص زيادة برامج الإستيراد. ودعم الإنتاج المحلي لمادة الأنسولين لمجابهة التذبذب في توفيرها في السوق الوطنية.

وقال رضا بلقاسمي لدى استضافته في جريدة الظهيرة للقناة الإذاعية الأولى، أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى وضع حد للنقص والتذبذب في تزويد السوق الوطنية بمادة الأنسولين . حيث إتخذت وزارة الصناعة الصيدلانية إجراءات إستباقية للحد من تذبذب الأنسولين. كما تم منح برامج استيراد مادة الانسولين ورفع كميات الاستيراد مقارنة بمعدلات الاستهلاك العادي.

وأضاف ذات المتحدث، أننا ” نستهلك مايقدر بـ 2 مليون و400 ألف وحدة من مادة الانسولين السريعة. ولتجنب الضغط الحاصل على الأنسولين شمل برنامج الاستيراد لهذه السنة 2022 إستيراد 3 ملايين وحدة. بالإضافة كذلك الى استحداث مرصد اليقظة بداية سنة 2021 والذي يضم جميع الفاعلين في الميدان. من ممثلي المؤسسات المنتجة والموزعة. وكذا صيدليات المدينة إلى جانب قطاعات وزارية متعددة على غرار وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية. بالإضافة كذلك إلى الصحة والوكالة الوطنية للأمن الصحي .

كما كشف رضا بالقاسمي أن مرصد اليقظة له دور في مراقبة تزويد السوق بالمواد الصيدلانية والأدوية. حيث هناك منصة رقمية لوزارة الصناعة الصيدلانية. التي يسجل من خلالها تصريحات أسبوعية من طرف المؤسسات الصيدلانية. توضح مستوى المخزون والكميات الموزعة. بالإضافة كذلك إلى برامج التفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية. أو في اطار اللجان المختلطة مع وزارة التجارة التي عينت ممثلا مؤخرا في مرصد اليقظة. مشددا في السياق ذاته على ضرورة تضافر الجهود من أجل انتاج مادة الأنسولين وطنيا.