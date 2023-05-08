مع إضافة شعبة الفنون.. الشروع في توزيع بطاقة الرغبات على التلاميذ

شرعت المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم الثانوي في توزيع بطاقات الرغبات النهائية على تلاميذ الجذعين المشتركين، آداب وعلوم وتكنولوجيا. بغرض ترتيب اختياراتهم في الشعب التي يريدون مواصلة دراستهم فيها ابتداء، من السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

كما ستسمح بطاقة الرغبات في اختيار المسار المهني، بالنسبة للتلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في الانتقال إلى السنة الثانية ثانوي. واختيار التكوين المهني بالنسبة للتلاميذ الذين استنفذوا كل حظوظهم في هذه المرحلة.

وقد أمرت، وزارة التربية الوطنية، مستشاري التوجيه بمرافقة التلاميذ في إختيار التخصصات، التي سيدرسونها في الطور الثانوي وفق ميولاتهم وقدراتهم.

وتعتبر بطاقة الرغبات، الأداة التي يعبر بها التلاميذ على اختياراتهم المتعلقة بمسارهم المدرسي. والمهني المستقبلي.و ذلك بعد التشاور مع أولياء أمورهم بحكم دورهم في مساعدة أبنائهم على تنمية قدراتهم.

ويتعين على مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مرافقة التلاميذ المعنيين في كيفية ملء بطاقة الرغبات. حتى يتمكنوا من التعبير عن اختياراتهم وتوضيحها وتدقيقها. وذلك من خلال تنظيم حصص إعلامية لفائدتهم تتمحور حول مساعدتهم على استكشاف ذواتهم. والتعرف على محيطهم الدراسي والمهني، وتعريفهم بشعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وإجراءات التوجيه إليها، وامتداداتها الجامعية والمهنية .

كما سيتم تعريف التلاميذ بمختلف تخصصات التكوين والتعليم المهنيين وإكسابهم منهجيات وآليات بناء، وتحقيق مشروعهم الشخصي ،إضافة إلى متابعتهم في مختلف المحطات الخاصة بتنصيب بطاقة الرغبات ، ودراستها في إطار عملية التوجيه المسبق وإجراء مقابلات فردية او جماعية معهم ومع أولياء أمورهم بغية مناقشة إختياراتهم لتوضيحها، أو تصويبها ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين لا توافق قدراتهم ونتائجهم الدراسية مع رغباتهم الأولى.