مع إقتراب الرئاسيات.. وزير الاتصال يُطمئن بوفرة الورق

طمأن وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم السبت، بخصوص توفير حاجيات المؤسسات المطبعية من الورق عشية الانتخابات الرئاسية في اطار تعزيز الخدمة العمومية وضمان استمرارية صدور الجرائد.

وجاء ذلك، في تصريحات صحفية للوزير، خلال زيارته للمؤسسة الجزائرية للصحافة Enap، أين إطلع على مخزون الورق الكافي لطباعة الجرائد بهذه المؤسسة المطبعية.

وتسحب المؤسسة الجزائرية للصحافة Enap 13 عنوان لمختلف الجرائد، بمعدل 26 الف نسخة يوميا. مع العلم أن هذه المؤسسة لها قدرات للسحب تصل الى 30 الف نسخة.

وأكد لعقاب، في تصريحاته، أن الدولة الجزائرية تحملت مسؤولية الخدمة العمومية في المجال الإعلامي.

مشيرا إلى أن سعر الصحف وسعر طباعة الصحف لم يتغير منذ سنة 1997. رغم أن سعر الورق وسعر الحبر وأسعار قطع الغيار، ارتفع بشكل جنوني في الأسواق الدولية.

وأكد الوزير، أن المؤسسة، تتعامل بلين مع مستحقات الصحف لا سيما عشية الانتخابات، حتى نضمن الخدمة العمومية في مجال الإعلام لجميع المواطنين وللمترشحين.

مشيرا إلى أنه تم جرد المشاكل والديون لدى المطابع وتم تحويلها للشركة الوطنية للطباعة. ولكن هذا لا يعني إعفائهم من دفع مستحقاتهم.