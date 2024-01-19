مع إقتراب رمضان.. سقوط حر في أسعار الأواني

تعرف أسعار الأواني في مختلف الأسواق الوطنية، تراجعا معتبرا في الأسعار، بالتزامن مع إقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وحسب ما وقف عليه تلفزيون “النهار”، سجلت أسعار الأواني إنخفاضا كبيرا يتراوح بين 30 و50 بالمائة في الأسواق.

وكانت أسعار الأواني قد عرفت إرتفاعا متواصلا خلال الفترة الأخيرة، لأكثر من سنة، والسبب نقص العرض وتقييد الاستيراد.

غير أن منح الرخص للمستوردين في الفترة الأخيرة تحسبا لشهر رمضان الكريم، ساهم في تراجع الأسعار.

وقال نعمان اسماعيل، رئيس الجمعية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن الدولة رفعت التجميد عن استيراد الأواني. وقامت باستصدار العديد من الرخص للمستوردين لجلب الأواني المنزلية من الخارج، ولهذا شهد السوق المحلي انخفاضا وصل لـ50 بالمائة في الأسعار.

ولفت ذات المتحدث، إلى أن تكلفة الشحن، تبقى عائقا في جعل الأسعار تنخفض أكثر. مشيرا إلى أن السوق الجزائري يعتمد بنسبة 80 بالمائة، على الاستيراد.