مع إقتراب عيد الأضحى.. تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالجلفة

أخبار الجزائر
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مع إقتراب عيد الأضحى.. تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي بالجلفة صورة من الأرشيف
بقلم زكرياء مداح

تمكن عناصر الدرك الوطني بحاسي بحبح في الجلفة، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في سرقة المواشي وتوقيف 6 أشخاص.وجاء ذلك، بعد عودة ظاهرة سرقة المواشي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة، شملت العملية، 22 قضية تم على إثرها توقيف 6 أشخاص مسبوقين قضائيا.وأشار البيان، إلى إن الشبكة استهدفت الموالين والفلاحين بمختلف ولايات الوطني مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتم خلال العملية، حجز مركبة كانت تستعمل في نقل المواشي المسروقة واسترجاع المبالغ المالية.هذا وتم تقديم المتورطين أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حاسي بحبح بتهمة تكوين جمعية أشرار.


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