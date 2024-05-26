مع إقتراب عيد الأضحى.. هذه أسعار اللحوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 26 ماي 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 79 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 80 دج، والبصل الجاف 96 دج.

والثوم الجاف 421 دج، والجزر 72 دج، واللفت 97 دج، والجلبانة 256 دج والكوسة 96 دج، والفاصولياء الخضراء 247 دج، والخس 124 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 460 دج، والتمر 528 دج، والبرتقال 186 دج، والليمون 161 دج والموز 367 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1713 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 359 دج، والبيض 16 دج للبيضة الواحدة.