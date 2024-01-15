مع إمكانية البيع.. هذه العلامات المشاركة في معرض السيارات

كشف نموشي محمد، أن هنالك عدة علامات ووكلاء للسيارات سيشاركون في المعرض. الوطني للسيارات ولواحقها.

وأضاف نموشي مسير المعرض ومدير شركة Even Pro في تصريح للنهار. أن علامة شيري ستكون حاضرة بقوة في المعرض، بالإضافة كذلك إلى DFSK وكذا بعض العلامات التي وجهت لها الدعوة أيضا. مشيرا إلى أن شركات التأمين والبنوك هي الأخرى ستكون حاضرة في جناح خاص بالمعرض.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الزبون ومن خلال هذا الفضاء سيكون ملم بكل الجوانب الخاصة بالسيارات وقطع الغيار. بالإضافة كذلك إلى قيمة السيارة ونوعيتها وكذا مراحل التأمين واقتناء السيارات.

كما أضاف في سياق ذي صلة ، أن زوار المعرض بإمكانهم اختيار سياراتهم واقتنائها عن طريق العقود وإيداع الطلبيات من مختلف العلامات المشاركة.