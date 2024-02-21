مع إمكانية انخفاض أسعار بعض المواد.. فتح وحدات للتسويق بأسعار محددة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، عن فتح وحدات عمومية جديدة للتسويق بأسعار محددة.

كما أشار وزير الفلاحة خلال لقائه مع مدراء تعاونيات البقول والحبوب الجافة وإطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب، إلى إمكانية تسجيل انخفاض في أسعار بعض المواد سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وعن قدرات تخزين الحبوب، أشار الوزير الى استقبال 350 وحدة جوارية بنهاية السنة الجارية إلى مطلع 2025. حيث ستكون هذه الوحدات أقرب من المستثمرات الفلاحية، التابعة للدولة والخواص.

بينما سيتم في سنة 2025 إلى مطلع 2026 استقبال الصوامع الكبرى وعددها 30 سيتم وضعها تحت تصرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، -يضيف الوزير-.

كما ثمن المسؤول الأول عن القطاع، جملة الإجراءات والقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية. والتي ستسهم في نجاح موسم الحرث والبذر على غرار منح البذور والأسمدة بالمجان لفائدة الفلاحين، مع تأجيل دفع الآتاوات.