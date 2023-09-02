مع اتصالات الجزائر.. سنة كاملة من دروس الدعم بـ2000 دج!

كشفت مؤسسة اتصالات الجزائر، عن تقديمها لعرض جديد لصالح التلاميذ بالتزامن مع الدخول المدرسي والذي إقترب موعده.

وجاء في بيان للمؤسسة: “النجاح يبدأ دائما بالتحضير الجيد. ونتوما أيضا حضروا للسنة الدراسية الجديدة بسهولة وفعالية من خلال اشتراك “دورة” للدروس المكثفة”.

وأوضح البيان، أن اشتراك “دورة” يسمح للتلاميذ بالمراجعة والتحضير للدخول المدرسي عن بعد. في أي وقت وبكل أريحية، وذلك على منصة دروسكم للتعليم الإلكتروني.

وأضاف البيان، أن الاشتراك في الخدمة سيكون بـ 2000 دج للسنة على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.