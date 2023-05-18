مع احتمالية حدوث موجات حر قاتلة.. التغير المناخي زاد 30 مرة

أفادت دراسة نشرت اليوم الأربعاء، أن التغير المناخي زاد بثلاثين مرة إحتمالية حدوث موجات حر قاتلة مثل تلك التي شهدتها بنغلادش والهند ولاوس وتايلاند الشهر الماضي.

وبحسب الدراسة التي أجرتها مجموعة “وورلد وذر اتريبيوشن غروب” فإن مدينة تاك في تايلاند سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 45,4 درجة. بينما سجلت مقاطعة ساينيبولي في لاوس 42,9 درجة مئوية وهو رقم قياسي وطني.

كما اطلعت الدراسة التي أجراها علماء مناخ دوليون على متوسط درجات الحرارة القصوى والحد الأقصى لمؤشر الحرارة الذي يتضمن الرطوبة. وأكدت المجموعة في بيان لها أنه في كلا المنطقتين. وجد الباحثون أن التغير المناخي جعل إحتمالية حدوث موجة الحر الرطبة أكثر بثلاثين مرة. مع درجات حرارة أعلى بمقدار درجتين مئويتين مما كانت ستكون عليه دون التغير المناخي.

ظاهرة ستتكرر

وأضاف البيان أنه حتى يتم وقف إنبعاثات الغاز الحراري. ستستمر درجات الحرارة العالمية في الإرتفاع وستصبح أحداث مثل هذه أكثر تواترا وشدة.

وقالت فريديركي أوتو من معهد غرانثام لتغير المناخ والبيئة المشاركة في الدراسة. “نرى مرارا وتكرارا أن التغير المناخي يزيد بشكل كبير من تواتر وشدة موجات الحر. وهي واحدة من الأحداث الجوية الأشد فتكا”.

كما تابعت مع ذلك، يتم تقديم خطط العمل المتعلقة بالحرارة ببطء شديد في العالم. يجب أن تكون إجراءات التكيف ذات أولوية مطلقة في كل مكان. ولكن خاصة في الأماكن التي تعزز فيها الرطوبة العالية من تأثير موجات الحر”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور