مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب التسممات الغذائية

توصي وزارة الصحة، كافة المواطنين بأخذ التدابير الوقائية لتجنب التسمم الغذائي، وذلك في إطار الحملة التحسيسية والتوعوية الخاصة بموسم الاصطياف.

وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أن أعراض التسمم الغذائي تتمثل في غثيان، آلآم في البطن. وقد يظهر أحياناً إسهال وارتفاع في درجة الحرارة. و تظهر هذه الأعراض في فترة تتراوح من عدة ساعات إلى مدة أسبوع أو أكثر.

وتوصي وزارة الصحة بالإرشادات الصحية التالية:

احترام القواعد الأساسية للنظافة من خلال ضمان نظافة اليدين والأواني، وغسل الخضر و الفواكه قبل استخدامها.

التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية، والتأكد من أن درجة حرارة الثلاجة تبلغ 4°. وغسل ألواح التقطيع وجميع أواني الطهي المستخدمة للحوم النيئة.

كما لا يجب ترك اللحوم المجمدة أبدا في درجة حرارة الغرفة و احترام سلسلة التبريد.

عدم طهي اللحوم نصف طهي ثم طهيها مرة أخرى في وقت لاحق. كما يجب أن يتم الطهي على درجة حرارة مناسبة.

كما أنه لا يجب استهلاك علب المصبّرات المشوّهة/المنتفخة وذات الرائحة الغريبة عند الفتح.

واستخدام أدوات مختلفة، مثل السكاكين وألواح التقطيع وأواني الطهي وغيرها للأغذية النيئة.

فصل الأطعمة المطبوخة عن الأطعمة النيئة في الثلاجة لتجنب انتقال التلوث.

وضع الطعام في حاويات مغلقة لتجنب التلامس بين الأطعمة النيئة والأطعمة الجاهزة للأكل.

عدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة،

لا يخزن الطعام لفترة طويلة حتى في الثلاجة.

ومعالجة أي إصابة أو جرح في الأيدي وحمايتها قبل تحضير الطعام.