مع استرجاع مبالغ ضخمة.. الإطاحة بعصابة عابرة للحدود نصبت على طلبة جامعيين

نجحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتّجار بالبشر بالمقاطعة الثالثة للشرطة القضائية الأبيار، في الاطاحة بجماعة إجرامية منظّمة عابرة للحدود تتكوّن من (6) أشخاص، تتراوح أعمارهم بين (20 و 50) سنة، على خلفية النصب والاحتيال.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية الجزائر، فإن قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تسجيل طالبة جامعية لشكوى لدى مصالح الشرطة مفادها تعرّضها للنصب والاحتيال في مبلغ مالي معتبر قدره (15) ألف أورو، على يد جماعة أوهمتها بالدراسة في جامعة بدولة أجنبية.

وأوضح المصدر نفسه، أنه مع بداية التحرّيات واستغلالا لمعلومات أمنية، اتّسعت دائرة ضحايا هذه المجموعة من الطلبة الجامعيين الذين نُصب عليهم في مبالغ مالية معتبرة، وبالاستغلال الأمثل للوسائل التقنية والمادية المتاحة، والذي كان مدعّما بإذن بالتفتيش وكذا تمديد الاختصاص، تمكّن عناصر الفرقة من استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية فاق الـ (632) مليون سنتيم، مبالغ بالعملة الأجنبية قدرّت بـ (35495) أورو، (10132) دولار و(1020) باوند، ومبالغ مالية أخرى من عملات لدول مختلفة، وحدتا حاسوب مكتبي، حاسوب آلي، حاسوب محمول، طابعة و ثلاث أختام إدارية مختلفة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النِّيابة المختصّة إقليميا عن قضية تكوين جمعية إجرامية منظّمة عابرة للحدود لغرض الإعداد لجناية تبييض الأموال، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصّين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وكذا النصب والاحتيال.