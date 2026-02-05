مع استمرار الرياح القوية..عودة الأمطار والثلوج بداية من الأحد

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الخميس، عن عودة الاضطرابات الجوية المحملة بالأمطار والثلوج و الرياح. وهذا بداية من يوم الاحد في المناطق الغربية والوسطى والشرقية .

وأشارت النماذج ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من وهران، سيدي بلهباس، عين الدفلى. غليزان، السعيدة، مشرية، النعامة، البيض، معسكر، تلمسان، الجزائر العاصمة، البليدة، عين وسارة. تيزي وزو، الجلفة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، قالمة، سوق اهراس، قسنطينة، سطيف، تبسة، خنشلة، اولاد جلال. بكميات تتراوح بين 30 إلى 40 ملم و تصل إلى 60 ملم.

كما يرتقب عودة تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية 1200 متر خلال ليلة الأحد إلى الاثنين.

وسيستمر هبوب الرياح القوية في المناطق الشمالية في بعض الأوقات تصل الهبات إلى 70 كلم/سا.

أما عن حالة البحر فسيكون من مضطرب الى شديد الهيجان بسرعة رياح تصل إلى 80 كلم/سا .

