مع استمرار الهزات القوية.. عدد قتلى زلزال تركيا يتخطى 50 ألفا

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، الأربعاء، أن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45089. ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفا.

كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا. وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للإنتقال إلى مدن أخرى.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادة بناء المنازل في غضون عام، لكن الأمر سيستغرق عدة أشهر. قبل أن يتمكن الآلاف من مغادرة الخيام أو السكن داخل حاويات بضائع والطوابير اليومية للحصول على الطعام والانتقال إلى مساكن دائمة.

ومن المقرر أن يلقي أردوغان خطابا أمام النواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش. مع التركيز على الزلزال والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

والانتخابات من المقرر إجراؤها بحلول جوان وتشكل أكبر تحد سياسي يواجه أردوغان في فترة حكمه التي إستمرت عقدين.

آثار الزلزال في تركيا

أكثر من 160 ألف مبنى تركي بما يضم 520 ألف شقة انهارت أو تضررت بشدة في الكارثة. وهي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث.

وقالت الإدارة في بيان إن نحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة إرتدادية منذ الزلزال الأول. كما أقامت تركيا أكثر من 350 ألف خيمة، مع إنشاء مدن من الخيام في 332 مكانا في جميع أنحاء المنطقة، وتم إنشاء مساكن من الحاويات في 162 مكانا.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة ستدعم أنقرة في استجابتها للزلزال. مشيرا إلى أن تركيا “تبذل قصارى جهدها”. لكنها لا تزال بحاجة إلى دعم دولي لمساعدة الضحايا.

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