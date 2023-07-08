مع اشتداد درجات الحرارة.. وزارة الداخلية تُحذر من الحرائق

أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، على أهمية حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من الحرائق عن طريق اتخاذ سبل الوقاية.

وذكرت الوزارة، في منشور لها، بقرار منع إشعال النار ومواقد الشواء بالمساحات الغابية من الـ1 جوان إلى غاية الـ31 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، أن “تكاتف جهودنا جميعا كفيل بتجنب الحرائق بكل أنواعها هذه السنة”. مضيفة أن الوقاية من الحرائق “مسؤولية الجميع”.

وكانت وزارة الداخلية، قد أطلقت شهر جوان المنصرم فعاليات تحسيسية جوارية على مستوى كل ولايات الوطن.

وتهدف هذه الحملة إلى “نشر ثقافة الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة الغابية من مخاطر الحرائق”.

والتأكيد على أهمية الاقتداء الصارم بالسلوكيات الجيدة وإتباع قواعد الوقاية خلال التواجد بهذه المساحات.

كما تم أيضا تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لسنة 2023، والمتكونة من ممثلين لـ13 وزارة و11 مؤسسة وطنية معنية بحماية الغابات.