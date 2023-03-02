مع اقتراب الامتحانات.. اتصالات الجزائر تعرض منصة “دروسكم” لتلاميذ الأطوار الثلاثة

وضعت اتصالات الجزائر تحت تصرف أولياء التلاميذ منصة “دروسكم” للتعليم الإلكتروني، تزامنا مع اقتراب الامتحانات.

وقالت اتصالات الجزائر، إنّ هذه الخدمة تسمح للتلاميذ من الاستفادة من دروس الدعم المدرسي عبر الأنترنت. وهذا في مختلف المواد حسب البرامج المدرسية المقررة للأطوار الثلاثة الابتدائي، المتوسط و الثانوي.

وتبلغ الإشتراكات كما يلي:

-اشتراك شهري : 500 دج للمادة.

-اشتراك فصلي : 1200 دج للمادة

واشتراك سنوي : 3200 دج للمادة

-اشتراك دروس مكثفة : 2000 دج للدورة

كما يمكن أيضا الاشتراك في الخدمة على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.

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