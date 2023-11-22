مع اقتراب السنة الجديدة.. هذا سعر الأورو والدولار في “السكوار”

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو” مقابل الدينار الجزائري ارتفاعا غير مسبوق في السوق السوداء “السكوار” بالجزائر العاصمة.

ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 23200 دينارا جزائريا للبيع و23000 دينار للشراء.

ومن جانبه، يشهد الدولار الأمريكي استقرارا في “السكوار”، حيث وقف عند 21800 دينار جزائري للبيع ومقابل 21600 دينار جزائري للشراء.

كما استقر أيضا الدولار الكندي، في السوق الموازية عند 15200 دينارا جزائريا للبيع و15400 دينارا للشراء على مستوى السوق الموازية.

وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 26200 دينار جزائري للبيع. و26000 دينار جزائري للشراء.

وبالمقابل، ومن أجل وضع حد للزسق الموازية، صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية صدور شروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.

كما تضمن العدد 69 من ذات الجريدة صدور نظام رقم 23-01 يتعلق بشروط التـرخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادهـا ونشاطها.

ويحدد هذا النظام عمليـات بيــع مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حـرة، لصالـــح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أومنحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج، العلاج الطبي في الخارج، نفقات المهمة، ونفقات الدراسة والتدريب.

كما ان عمليات بيع مقابل العملة الوطنيـة لعمـلات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار، عند نهايــة إقــامـتهــم بـالجزائـر، والـنـاتجة عـن عـمـلـيـة تـنـازل عـن العملة الأجنبية منجزة من قبل.

بينما عمليـات شـــراء مقابل العملـة الوطنيــة لعملات أجنبيـة مـن قـبـل أشخـاص طـبـيـعـيين قــابــلــة لــلــتــحــويــل بصفــة حــرة مقيمين أوغير مقيمين.

رخصة تأسيس مكتب الصرف

يوجه طلب الترخيص بتأسيس مكتب الصرف إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس. ويرفق الطلب المذكور أعلاه، بالملف التأسيسي.

إعتماد مكتب الصرف

يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص المنصوص تحت طائلة البطلان، طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى اثني عشر 12 شهرا، اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص المذكور أعلاه.