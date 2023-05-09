قناة النهار مع اقتراب موسم الإصطياف.. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ماي 2023 - 11:52 شارك غرِّد أرسل 55 0 مع اقتراب موسم الإصطياف.. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9nfi7 اقرأ أيضا هذاماقاله وزير الإتصال بالنسبة للصحفيين الذين يطلبون إعتماد للعمل لصالح الإعلام الأجنبي قناة النهار 03 ماي أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل ميلة : بوتخماتن..التاريخ الذي تعيد وزارة الثقافة له الإعتبار قناة النهار 26 أفريل مستغانم : البرنوس..لباس الهمة والشان والفخر عند الجزائرين قناة النهار 24 أفريل الشيخ النوي: قناة النهار تتابع كل شيء والأولوية لديها للوطن قناة النهار 22 أفريل !! "والي وهران يصطدم بربط محل فوضوي بعدّاد كهربائي بعدل مسرغين "ممنوع هاذ الشي قناة النهار 18 أفريل رئيس الجمهورية: اكتشفنا قنوات لا تؤمّن موظفيها لدى الضمان الاجتماعي وجرائد لديها ديون لدى المطابع قناة النهار 06 ماي رئيس الجمهورية: لدينا جرائد يحسب لها ألف حساب من أوروبا و الدول المخاصمة لنا قناة النهار 06 ماي التسمين السريع للأضاحي..تكثيف حملات المراقبة لتجنب تعفن اللحوم قناة النهار 25 أفريل فلاحة: في حال الإعلان عن موسم جاف .. ماهي التدابير المتوقعة لمجابهة الأزمة قناة النهار 30 أفريل