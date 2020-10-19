مع اقتراب موعد تدشينه.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن جامع الجزائر

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن نوفمبر يستعد ليضيف إلى بلادنا انجازا دينيا وعلميا وثقافيا جديدا وهو جامع الجزائر.

وقد بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يبعث برسالة الى المشاركين في الطبعة 22 لأسبوع القران الكريم المنظم بولاية مستغانم.

وقرأ الرسالة بالنيابة عن رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي.

وقال رئيس الجمهورية” جامع الجزائر صرح حضاري في الجزائر الجديدة المعتزة بأصالتها والمتمسكة بهويتها”.

وأضاف “الجزائر تعيش اجواء نوفمبر، سجل فيه شعبنا صفحة من تاريخه المعاصر، ويحيي مولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم”.

وأفاد الرئيس تبون أن هدي القران الكريم يدعونا الى ان نتفانى في خدمة هذه الارض الطيبة التي حررها الشهداء.

وتابع رئيس الجمهورية “إرساء دعائم الاصلاح من الضمانات الاساسية لبعث الطاقات الكامنة في المجتمع وتفجيرها والاصلاح الذي ننشده”.

وأكد الرئيس تبون أن أعظم الثروات هي الشباب القادر على الابداع والابتكار وانشاء المؤسسات الاقتصادية المنتجة”.

وأضاف رئيس الجمهورية “الاصلاح الذي ننشده هو الذي يرسي دعائم بيئة صالحة جاذبة لكل الامكانيات التي تزخر بها بلادنا في ظل العدل والحرية وأجواء المساواة”.