مع الأسعار.. رحلات سياحية بـ”الفاسيليتي” لعمال التربية

أعلنت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن تنظيم رحلات سياحية صيفية إلى عدد من ولايات الوطن لمدة عشرة أيام، يستفيد منها الأساتذة وعمال التربية المنخرطين في اللجنة، أين يستفيدون من مساهمة مالية رمزية.

وقد أكدت لجنة الخدمات الاجتماعية فرع “بوقرة” ببومرداس عن انطلاق عملية التسجيل للمشاركة في رحلة لولايات بجاية، مستغانم وتلمسان. مع اختيار مكان الاقامة، على أن لا يتعدى عدد الأشخاص 6 أشخاص فقط لمدة تصل إلى 10 أيام.

وحسب بيان اللجنة فإن الشقق يختلف نوعها حيث توجد الإقامات الفخمة والشقق الفندقية الفخمة، إضافة إلى الشقق العادية.

ويتراوح سعر الرحلة الواحدة بين 63 ألف و90 ألف دينار، حيث تصل مساهمة اللجنة إلى 20 ألف دينار. ومساهمة المستخدم ب 10 آلاف دينار. كما يتراوح مبلغ الاقتطاع بين 3300 دينار و6 آلاف دينار جزائري.

وألزمت اللجنة أن يتعهد المستخدم بعدم تجاوز الحد الأقصى للأشخاص، على أن تكون الأولوية في اختيار الفترة للمسجلين الأوائل كما تمتد فترة الحجز إلى غاية 30 أوت.