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مع التقلبات الجوية.. حملة واسعة للوقاية من الحوادث بالمسيلة

بقلم نادية بن طاهر
مع التقلبات الجوية.. حملة واسعة للوقاية من الحوادث بالمسيلة
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سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة حملة تحسيسية موازاة مع الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار “خفض سرعتك، تحمي نفسك وغيرك”.

وحسب تصريح للرائد بغدادي بن حواش، رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، للنهار أونلاين، مست هذه الحملة التحسيسية، كافة السواق.

وتم تسطير هذه الحملة التحسيسية، بالتنسيق مع كافة الشركاء في الميدان، وذلك ابتداءا من 15 ديسمبر 2023 إلى غاية 15 جانفي 2024.

وتهدف الحملة، إلى التحسيس والوقاية من حوادث المرور خاصة مع دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المرتقبة.

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