مع الدخول المدرسي.. تدابير إستباقية تحسبا لموسم الأمطار

اتخذت السلطات العمومية تزامنا مع الدخول الاجتماعي، جملة من الإجراءات والتدابير الاستباقية تتعلق أساسا بمواجهة التقلبات الجوية.

وأوضح والي ولاية باتنة محمد بن مالك، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه “تم رفع أكثر من 900 طن من النفايات من الأودية وقنوات الصرف الصحي ومياه الأمطار. في عملية إستباقية تحضيرا لموسم الأمطار”.

كما سخرت ولاية غرداية على غرار باقي الولايات الأخرى، كل الوسائل اللازمة لتفادي حدوث الفيضانات، حسب ما أكده والي الولاية، عبد الله أبي نوار.

وأورد ذات المسؤول: “انطلقنا ميدانيا على مستوى كل البلديات من أجل تنظيف المحيط بصفة عامة. وخصوصا مجاري المياه من وديان بالوعات وكذلك أماكن تجمع المياه”.

وبدورها، باشرت ولاية الجزائر في أكبر عملية تنظيف للمحيط والبالوعات، حسب ما أكده المدير العام للمؤسسة العمومية لصيانة الطرقات أسروت، عيتر سعدون.

وقال سعدون في تصريح للقناة الأولى أن “العملية الإستباقية تحضيرا لموسم الأمطار انطلقت خلال شهري جويلية وأوت. حيث تم تنظيف كل البالوعات، خاصة المتواجدة في المنحدرات وفي الطرق الولائية والحضارية”.

مشيرا إلى أن “هذه العملية سمحت بتنظيف أزيد من 64432 بالوعة على مستوى الطرق الحضارية”.