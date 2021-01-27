مع بدء توزيع اللقاحات.. إرتفاع في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المغرب

سجلت وزارة الصحة المغربية إرتفاعا في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، بالرغم من بداية توزيع اللقاحات.

وقد سجل خلال الـ24 ساعة الاخيرة 867 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن إرتفاع الحصيلة العامة للإصابات إلى مستوى 467493 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 15 وفاة جديدة، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8187 شخص.

وبدأ المغرب بالفعل في توزيع جرعات اللقاحات ضد عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” على مختلف المدن والمناطق لإطلاق حملة التطعيم.

واستلم المغرب مليوني جرعة من مصل شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية المصنع في الهند.

ومن المتوقع أن تحصل المملكةالمغربية اليوم الأربعاء على 500 ألف جرعة من لقاح شركة “سينوفارم” الصينية.

وطلب المغرب 66 مليون جرعة من لقاحات “كوفيد-19” بشكل عام لتطعيم 25 مليون شخص يشكلون أربعة أخماس من عدد سكان البلاد.