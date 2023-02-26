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قناة النهار

مع برودة الطقس .. حملات للتكفل بالمشردين

بقلم قناة النهار
مع برودة الطقس .. حملات للتكفل بالمشردين
الهلال الأحمر
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مع برودة الطقس .. حملات للتكفل بالمشردين

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