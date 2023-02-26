قناة النهار مع برودة الطقس .. حملات للتكفل بالمشردين بقلم قناة النهار نشر في 26 فيفري 2023 - 16:24 الهلال الأحمر شارك غرِّد أرسل 20 0 مع برودة الطقس .. حملات للتكفل بالمشردين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/O4klM اقرأ أيضا صريح جدا: هذا هو حلم الطلبة الجزائريين في المستقبل قناة النهار 09 فيفري عـمار قـمـري: 7ملاين و 785 ألف مستفيد من زيادات في الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة قناة النهار 20 فيفري قناة النهار تكرم "محمد لمين dz" .. البطل الذي شارك في عمليات الإنقاذ بسوريا رغم مرضه قناة النهار 17 فيفري "برلماني :" دفتر شروط السيارات راح يدخل لاكراش قناة النهار 23 فيفري المسيلة / إنطلاق عملية تركيب أجهزة للكشف عن تسربات أحادي أكسيد الكربون قناة النهار 19 فيفري دلال خير: رجل تعرض إلى حادث مرور خطير تسبب له بإعوجاج في العمود الفقري وإصابات أخرى دائمة قناة النهار 24 فيفري سامي قلي : رمضان شهر العبادة..الإستهلاك راح يكون عادي قناة النهار 23 فيفري "وزير الصناعة :" مستعدون للعمل مع كل القطاعات من أجل بناء محيط خالٍ من الفساد قناة النهار 21 فيفري "الحماية المدنية الجزائرية :" الوقت يداهمنا وفرقنا تعمل بدون إنقطاع في عمليات الإنقاذ قناة النهار 10 فيفري 'تلاميذ يروون تفاصيل اصابتهم بتسمم بعد تناولهم الياغورت.. 'قالونا كولوا بالسيف قناة النهار 22 فيفري