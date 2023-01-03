مع تجهيز 3 مناطق صناعية.. إطلاق الوكالة الوطنية للعقار الإقتصادي قريبا

كشف مستشار المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، باديس قندوز. عن إطلاق الوكالة الوطنية للعقار الإقتصادي قريبا. على نحو سيفعّل حركية المناطق الصناعية الجديدة ومنظومة الإستثمار.

وأشار قندوز، إلى أن منح العقار الصناعي مرتبط بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الإقتصادي التي تعكف الحكومة على إطلاقها. بعدما جرى استحداث الوكالة الوطنية للعقار الفلاحي الصحراوي. مضيفا أن إنشاء وكالة العقار الإقتصادي مرتبط بتعديل الأمر 08 – 04 قريبا. وسيترتب ذلك عن وضع نص تنظيمي سيبحثه إجتماع قادم للحكومة.

وأحال قندوز على إعلان وزارة الصناعة مؤخرا، جاهزية 3 مناطق صناعية للمستثمرين بكل من بومرداس، بجاية، وتلمسان. مشيرا إلى أنّ 44 منطقة صناعية تتواجد تحت سلطة الولاة، وهي مرتبطة بالبرنامج الوطني للعقار الصناعي، مسجلاً أنّ نسبة أشغال المناطق المذكورة متباينة.

كما أشار قندوز، إلى أن المناطق الصناعية الجديدة تعدّ نموذجية وعصرية. وستمهّد للإستثمار المنتج. مثلما أنها منفتحة على كل الصناعات. ونتطلع إلى توحيد نمط إستغلال العقار الصناعي. مضيفا أن أسعار العقار خاضعة لٱليتين الٱلية التجارية وٱلية التقييم الإداري. مبديا ثقته بأنّ2023 ستكون سنة الإقلاع والاستثمار الاقتصادي.

كما أوضح ذات المتحدث، أنه سيتم تجهيز ثلاث مناطق صناعية جديدة هي: واد نشو بولاية غرداية (100 هكتار)، توسعة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس (60 هكتار). بالإضافة كذلك إلى قصر البخاري بولاية المدية (200 هكتار). مبرزا أنّ الحكومة وجهت لإحصاء كافة العقارات غير المستغلة ومنحها للمستثمرين على مستوى المناطق المستحدثة.

كما انتهى قندوز إلى أنّ وكالة الوساطة والضبط العقاري تتمتع ببنك معطيات مخصّص للعقار الصناعي المستغل وغير المستغل. ملاحظا أنّ عوامل متداخلة أثرّت سلبا على منظومة العقار الصناعي وما يتصل بالأخير من إستثمارات.

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