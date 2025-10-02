مع تحديد الأولويات القصوى الواجب استكمالها.. سعيود يُقيم رقمنة القطاع

أشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل، السعيد سعيود على جلسة عمل مع الإطارات المركزية المعنية بملفات الرقمنة. سمحت باستكمال التقييم المرحلي للورشات المفتوحة. و تحديد الأولويات القصوى الواجب استكمالها قبل نهاية سنة 2025 وفق ما التزم به رئيس الجمهورية.

و ذكر الوزير بأهمية تجند جميع الإطارات لرفع تحدي الرقمنة، موجها إلى ضرورة اعتماد مخطط عملي برزنامة زمنية مضبوطة بدقة لكل ورشة، مع الحرص على المتابعة الأسبوعية لمستوى التقدم.

كما نوه في معرض توجيهاته بالأثر المنشود لهذه الورشات على نجاعة العمل العمومي و تعزيز التنسيق ما بين القطاعات فضلا على ما ستحمله في مجال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن و تبسيط الإجراءات لفائدته.