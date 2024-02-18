مع تحسن مؤقت.. ثلوج كثيفة وأمطار غزيرة وبرد بداية من الثلاثاء

ستعرف الولايات الشمالية للوطن تحسنا مؤقتا في حالة الطقس طيلة نهار اليوم الأحد وغدا الإثنين. في انتظار قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية بداية من يوم الثلاثاء. إلى غاية نهاية الشهر الجاري تحسن في حالة الطقس على فترات.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء من يوم الإثنين إلى غاية الأربعاء. ستكون غائمة بسحب كثيفة يوم غد الاثنين مع تساقط بعض الأمطار على فترات خلال الليل على المناطق الوسطى والشرقية. بينما يوم الثلاثاء الأجواء غائمة مع أمطار متفرقة على المناطق الشرقية تكون أكثر غزارة واعتبارا يوم الأربعاء مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر.

وتبيّن ذات النماذج الرقمية، أن الأجواء يوم الخميس ستكون مغشاة لتتحول إلى غائمة ليلا. بسبب منخفض قوي للضغط الجوي يتوغل نحو المناطق الشمالية للوطن بداية من يوم الجمعة يكون محمّل بأمطار غزيرة ومعتبرة. بالإضافة كذلك إلى تساقط كثيف للثلوج على كافة المرتفعات الداخلية للوطن.

وعن التوقعات طويلة المدى، تشير إلى تمركز سلسلة من الإضطرابات الجوية الأسبوع المقبل محمّلة بأمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة تكون أكثر نشاطا واعتبارا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مع انخفاض مستوى تساقط الثلوج إلى مرتفعات 700 متر.

أما عن درجات الحرارة من يوم غد الإثنين إلى الأربعاء ستعرف انخفاضا ملحوظا بسبب الكتلة الهوائية الباردة. أين ستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 2 إلى 6 درجات خلال الصبيحة والليل. ومابين 7 و17 درجة خلال الظهيرة على الولايات الشمالية.