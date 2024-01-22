مع تدشين الخط الجوي “كراكاس–الجزائر”.. مباحثات لتعزيز التعاون السياحي

إستقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ديدوش مختار، صباح يوم الإثنين، نظيره وزير السياحة الفينيزويلي، آلي بادرون والوفد المرافق له.

وجاء هذا الإستقبال، حسب بيان لوزارة السياحة، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد الفينزويلي إلى الجزائر يومي 21 و22 جانفي 2024، المندرجة في إطار إفتتاح “الخط الجوي المباشر كراكاس–الجزائر”.

وإرتأى الوزيران، أن الإفتتاح الرسمي للخط الجوي بين البلدين فرصة سانحة، للتباحث حول فرص تعزيز التعاون الثنائي بينهما، لاسيما في المجال السياحي.

ومن جهته، نوه الوزير بالإرادة الحقيقية المعرب عنها عن الجانب الجزائري، لتجسيد تعاون حقيقي مع الشريك الفينيزويلي. لاسيما في ظل تواجد “مذكرة التفاهم في مجال السياحة” الموقعة بكركاس في جوان 2023، خلال مشاركة القطاع في أشغال ” الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية –الفينيزويلية”.

مؤكدا الحضور الفعلي للمتعاملين السياحيين الجزائريين ضمن أشغال “لقاء رجال الأعمال” المبرمج مساء نفس اليوم 22 جوان 2024 إلى جانب نظرائهم الفينزويليين.

وأكد الوزير على حرصه، لخلق تعاون بناء في مجال الترقية السياحية. والتكوين السياحي وكذا تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين.