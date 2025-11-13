مع تراجع درجات الحرارة.. سلسلة من الإضطرابات الجوية بداية من الغد!

ستتغير الوضعية الجوية على الولايات الشمالية للوطن بداية بالمناطق الغربية غدا الجمعة بسبب قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية محملة بأمطار وتراجع في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية مع تراجع في درجات الحرارة بداية بالمناطق الغربية للوطن غدا الجمعة على غرار غليزان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، مشرية، النعامة، البيض، وهران، مستغانم، عين تموشنت. كما ستنتقل الأمطار بعد الظهيرة إلى ولايات المسيلة، قسنطينة، خنشلة، وتبسة.

في حين ستبقى الأجواء مستقرة بالمناطق الساحلية الشرقية والوسطى. وكذا بالجنوب مع احتمال تساقط بعض الأمطار على ولاية بشار.

وحسب النماذج الرقمية بعيدة المدى، تبين قدوم سلسلة من الإضطرابات الجوية على المناطق الشمالية للبلاد. تكون أكثر نشاطا وفعالية بداية من يوم الإثنين حيث ستكون الأجواء ممطرة وباردة بسبب تراجع ملحوظ في درجات الحرارة.

