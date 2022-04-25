مع تزايد إصابات كورونا.. بكين الصينية قيد للإغلاق

بدأت العاصمة الصينية بكين، اليوم الاثنين، في إغلاق مناطق سكنية وتجارية وإختبار ملايين السكان مع تزايد إصابات فيروس كورونا.

هذا وتم تسجيل أكثر من 40 حالة فقط في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 21 مليونا.

كما اتخذت السلطات الصينية إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.

وكان السكان يقيمون في منازلهم ويقومون بتخزين الطعام كإجراء وقائي ضد احتمال احتجازهم في الداخل.

كما أعلنت مدينة أنيانغ المركزية، جنبا إلى جنب مع داندونغ على الحدود مع كوريا الشمالية، عن عمليات إغلاق مع انتشار متغير كورونا.

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مدينة صينية تسجل حصيلة قياسية لوفيات كورونا

هذا وأعلنت السلطات الصحية في مدينة شنغهاي بالصين، أمس الأحد، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا، بواقع 39 وفاة.

ويأتي هذا، على الرغم من أسابيع من الإغلاق، حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أجل القضاء على أسوأ تفش له منذ عامين.

وسطرت السلطات الصينية، عمليات إغلاق واختبارات جماعية، حيث يلتزم بسياسة صارمة لعدم انتشار فيروس كورونا.

هاذا وتم إغلاق مركز الأعمال العالمي لشنغهاي بالكامل تقريبا منذ بداية الشهر، مما تسبب في ازدحام سلاسل التوريد.

وأعلنت أكبر مدينة في الصين عن أول وفيات من تفشي المرض في 18 أفريل الجاري.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية أنها أبلغت عن 39 حالة وفاة أخرى اليوم، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 87.

بينما سجلت البلاد ما يقرب من 22 ألف حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس.

في حين كانت أعلى حصيلة يومية سابقة في شنغهاي منذ الإغلاق 12 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

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