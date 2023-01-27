قناة النهار مع تساقط الأمطار.. طرق مهترئة تعيق سكان حي كشاطلة بالسحاولة بقلم قناة النهار نشر في 27 جانفي 2023 - 22:39 الجزائر شارك غرِّد أرسل 9 0 رابط دائم : https://nhar.tv/XpRLx الجزائر اقرأ أيضا وزارة الشؤون الدينية ومجلس سبل الخيرات يطلقان قافلة تضامنية إلى ولاية تيسمسيلت قناة النهار 26 جانفي "رئيس الجمهورية :" الوالي هو المسؤول الأول عن ولايته قناة النهار 19 جانفي الندوة الصحفية لمنتخب موزمبيق قبل مواجهة المنتخب الوطني قناة النهار 20 جانفي "وزير الفلاحة :" ضبط أسعار اللحوم الحمراء في رمضان بـ1200 دج للكلغ قناة النهار 19 جانفي طقس مشمس و إرتفاع في درجات الحرارة مجددا في هذه المناطق قناة النهار 08 جانفي زكريا دراوي: مباراة الإفتتاح دائما ما تكون صعبة لكننا حققنا الأهم قناة النهار 13 جانفي لعوافي: لعبنا جيدا في المباراة الأولى والمهم الظفر بثلاث نقاط والعلامة الكاملة للجمهور قناة النهار 13 جانفي الفرصة الثانية /"حنا بكري كنا نڨريسيو بلا مانضّربو.. وكنت عايش في الحبس كثر من برّى ".. ترقّبوها قناة النهار 08 جانفي قوجيل يردّ على السفير الفرنسي السابق بالجزائر:" الإستعمار ومخلّفاته مزالت موجودة يجب مواجتها" قناة النهار 10 جانفي والي ولاية عين الدفلى يقدّم الراية الوطنية لوالد الشهيد دحماني موسى قناة النهار 24 جانفي