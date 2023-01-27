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قناة النهار

مع تساقط الأمطار.. طرق مهترئة تعيق سكان حي كشاطلة بالسحاولة

بقلم قناة النهار
مع تساقط الأمطار.. طرق مهترئة تعيق سكان حي كشاطلة بالسحاولة
الجزائر
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