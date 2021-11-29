مع دخول موسم الأنفلونزا الموسمية..أخصائيون ينصحون بالتلقيح

حذّر مختصون مع اقتراب دخول فصل الشتاء، من الأنفلونزا الموسمية خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

هذا ودعا الأطباء والمختصون للتوجه إلى التلقيح وهذا للحد من الأنفلونزا الموسمية، حيث أن أعراضها قريبة من كورونا.

كما أفاد حمزة روابح الأخصائي في علم الأوبئة والطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بولاية سطيف في تصريح سابق، أن أعراض الأنفلونزا الموسمية تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

مؤكدا على ضرورة التباعد في الحالتين وارتداء القناع الواقي وغسل اليدين لتفادي العدوى ،مع استشارة الطبيب ان استدعت الضرورة والحاجة.

وقال الأخصائي أن حملة التلقيح ضد الأنفلونزا ستبقى سارية المفعول، والملقحون ضد كورونا يخضعون للقاح المضاد للأنفلونزا.

على أن تكون المدة الفاصلة بين لقاح ولقاح آخر لا تقل عن 14 يوما.مشيرا أنه لا علاقة بين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد واللقاح المضاد للأنفلونزا.

مضيفا، أنه تم تسجيل انخفاضا في عدد المصابين بالفيروس خلال الموسمين الماضيين وهذا راجع الى اجراءات الوقاية المطبقة على الكوفيد19.

مشددا على ضرورة إستشارة الطبيب قبل تناول اي دواء بما فيها مضادات الالتهاب الكورتيكويد.التي قد يؤدي تناولها العشوائي والمفرط الى مضاعفات خطرة وقد تكون سببا في إضعاف المناعة.

وفي نفس السياق، قال الدكتور خالد السعيد رئيس إتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق، أن الأشخاص الذين تعودوا على أخذ اللقاح المضاد للأنفلونزا عليهم تلقيح أنفسهم هذه السنة أيضا.

لأن تلقيح الأنفلونزا الموسمية لا يتناقض مع اللقاح المضاد لكورونا. مؤكدا أن لقاح كورونا يمنح الجسم مناعة خاصة ضد الفيروس.

وأوضح ذات المتحدث، أنه في حال كانت هناك موجة جديدة نتوقع أن تكون خفيفة بالنظر لوعي المواطنين بأهمية التلقيح والإجراءات الوقائية.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp