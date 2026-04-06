مع رفع قيمة الجوائز.. إطلاق الطبعة الـ19 لمسابقة “نجمة الإعلام”

أعلنت مؤسسة “أوريدو الجزائر” عن إطلاق الطبعة التاسعة عشرة من مسابقة “نجمة الإعلام” التي تعَدُّ من أبرز المبادرات الداعمة للتميّز الصحفي في الجزائر. وذلك في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي والتكنولوجي.

وتمتد فترة استقبال الترشيحات من 6 أفريل إلى غاية 30 جوان 2026. إذ تفتح المسابقة أبوابها أمام الصحفيين المحترفين في مختلف الوسائط الإعلامية. بما في ذلك الصحافة المكتوبة والإلكترونية، إلى جانب البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وتتمحور دورة هذا العام حول موضوع راهن يحمل أهمية كبيرة، يتمثل في: “تأثير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) على التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر”.

وهو ما يعكس توجهًا نحو تشجيع المعالجات الإعلامية المعمّقة التي تجمع بين التحليل والاستقصاء واستشراف المستقبل. خاصة في ظل تسارع الابتكار التكنولوجي وتوسع استخداماته.

وسيتم تقييم الأعمال المشاركة، المنشورة أو المبثوثة. خلال الفترة الممتدة من 15 أوت 2026 إلى 30 جوان 2026، من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم خبراء في الإعلام والتقنيات الرقمية. على أن تمنح الجوائز لأفضل الأعمال في أربع فئات رئيسية هي:

الصحافة المكتوبة

الصحافة الإلكترونية

البرامج الإذاعية

البرامج التلفزيونية

وفي خطوة تعكس اهتمامًا أكبر بتثمين العمل الصحفي، شهدت هذه الطبعة زيادة معتبرة في قيمة الجوائز المالية. إذ تبلغ الجائزة الأولى 750 ألف دينار جزائري، والثانية 500 ألف دينار. فيما تصل الجائزة الثالثة إلى 300 ألف دينار.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للمؤسسة، روني طعمه، أن هذه المسابقة تواصل دورها في توفير فضاء متميز لإبراز مواهب الصحفيين الجزائريين. مشيرًا إلى أن إدماج موضوع الجيل الخامس إلى جانب الذكاء الاصطناعي لأول مرة يعكس حرص المؤسسة على مواكبة القضايا التكنولوجية المحورية وإثراء النقاش حول تأثيراتها في المجتمع.

ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال ملفات ترشحهم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمسابقة أو عبر البريد الإلكتروني. مع استيفاء كافة الوثائق المطلوبة. على أن يكون آخر أجل لاستقبال المشاركات يوم 30 جوان 2026.