مع فتح مكتب قريبا.. نحو إنشاء مستشفى تركي في الجزائر

قالت وهيبة مرزوق مسؤولة العلاقات مع الجزائر بمستشفى ميموريال بتركيا، أن المجمع له سياسة إستثمارية تهدف إلى إنشاء مستشفى تركي في الجزائر في حال توفر الظروف الملائمة مستقبلا.

وأشارت مرزوق في تصريح “للنهار أونلاين”، على هامش زيارة إلى مستشفيات ميموريال بتركيا، أن المجمع يضم 14 مستشفى من بينهم مستفى متواجد برومانيا. كما أنه يضم فريق عمل يتعامل بـ 30 لغة أجنبية للتواصل مع المرضى من مختلف دول العالم. ومرافقتهم منذ قدومهم إلى تركيا للعلاج إلى غاية عودتهم إلى بلدانهم.

وفي سياق متصل كشفت ذات المتحدثة، أن المجمع الإستشفائي ميموريال له خارطة إستثمارية من أجل توسيعه. حيث شرع في الإستثمار بالخارج. وكان أول مسشفى بالخارج السنة الماضية برومانيا. مشيرة إلى أن المجمع يهدف إلى أن تكون الجزائر أيضا من الوجهات الإستثمارية ومن المشاريع المستقبلية من أجل إنشاء مستشفى تركي. في إطار التعاون وتبادل الخبرات الطبية والتكنولوجية. كما أن المجمع الإستشفائي مستعد لإرسال فرق طبية مجهزة إلى الجزائر من أجل القيام بالعمليات المستعصية هناك.

وأوضحت مرزوق، أنه في الوقت الراهن يحضر مستشفى ميموريال لفتح مكتب تمثيل بالعاصمة. من شأنه أن يكون همزة وصل بين المستشفى والمرضى الجزائريين. من أجل التكفل الأحسن بطلباتهم وملفاتهم الطبية في أقرب وقت.

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تخفيضات من 10 إلى 30 بالمائة على أسعار العمليات الجراحية

وكان حجيم تشركلي المدير الفرعي للمرضى الدوليين بالمجمع الطبي “ميموريال”، قد أكد أن المستشفى يعتمد سياسة خاصة مع المرضى الجزائريين بسب عدم استفادتهم من خدمات الضمان الإجتماعي. مؤكدا أنهم يستفيدون من تخفيضات تتراوح من 10 إلى 30 بالمائة على سعر العمليات الجراحية والعلاج حسب نوعية العلاج المقدم.

وأشار حجيم في ذات السياق، إلى أن المجمع الإستشفائي ميموريال يتعاقد مع 25 دولة عبر العالم. وفي إفريقيا خاصة على غرار ليبيا، المغرب، موريتانيا، العراق، النيجر وتونس. وهو مايسمح باستقبال حالات كثيرة للمرضى من مختلف أنحاء العالم.