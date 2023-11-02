مع فنانين وإعلاميين وكبار الشخصيات.. رئيس الجمهورية يحتفل بذكرى 1 نوفمبر

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شخصيات وطنية وكبار المسؤولين في الدولة بقصر الشعب. وهذا بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المظفرة الـ69.

وحضر الاحتفال نخبة من الفنانين والممثلين والإعلاميين وكبار المسؤولين في الدولة. حيث يظهر في الصور كل من الفنان “تاكفاريناس”، والممثل “مصطفى هيمون”. كما التقى رئيس الجمهورية رؤساء أحزاب، مثل لويزة حنون، وفاطمة الزهراء زرواطي. إلى جانب العديد من الاطارات وكبار الشيوخ.