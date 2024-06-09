مع قدوم العيد.. هذه أسعار اللحوم والخضروات

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 9 جوان 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 74 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 85 دج، والبصل الجاف 74 دج.

والثوم الجاف 402 دج، والجزر 69 دج، واللفت 105 دج، والكوسة 89 دج، والفاصولياء الخضراء 203 دج، والخس 132 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 461 دج، والتمر 573 دج، والبطيخ الأصفر 129 دج، والبطيخ الأحمر 87 دج، والموز 320 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1699 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 338 دج، والبيض 16 دج للبيضة الواحدة.