مع مجانية النقل.. “إيتوزا” تضع برنامجاً خاصاً لنقل المواطنين لحضور العرض العسكري

أصدرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا”، هذا الثلاثاء، بيانا صحفيا. أعلنت فيه عن مجانية النقل عبر خطوطها وعبر المدرج والمصعد الميكانيكي، يوم الجمعة المقبل الفاتح نوفمبر. مع وضع برنامج خاص لتنقل المواطنين لحضور الاستعراض العسكري المبرمج على مستوى الطريق المحاذي لجامع الجزائر، انطلاقا من مختلف بلديات العاصمة.

ووفق البرنامج الخاص الذي وضعته المؤسسة، بمناسبة الاحتفالات بسبعينية اندلاع الثورة التحريرية. سيتم تشغيل خطوط النقل بالحافلات نحو موقع الاستعراض العسكري بداية من الساعة السادسة صباحا. انطلاقا من الرويبة والرغاية وهراوة من أمام مقر البلديات. وكذا من براقي والكاليتوس وسيدي موسى أمام مقر البلديات.

كما برمجت خطوطاً أخرى تنطلق من بئر مراد رايس، أمام مدخل حديقة الوئام، وبئر خادم بجانب مقر البلدية وحيدرة انطلاقا من ساحة القدس.

وخصصت خطوطاً نحو موقع الاستعراض العسكري، انطلاقا من كل من سحاولة أمام مقر البلدية. وحي أولاد بلحاج و بابا علي، وجسر قسنطينة بعين المالحة وكذا حي 2248 مسكناً.

كما وفرت المؤسسة خطوطا من الدرارية والدويرة والخرايسية من أمام مقر كل بلدية. و كذا انطلاقا من العاشور من أمام مكتب البريد لواد الرمان. وبابا حسن من حي 20 أوت 1955.

وسيكون بإمكان القاطنين ببئر توتة التنقل لمتابعة الاستعراض العسكري عبر خط ينطلق من أمام الساحة العمومية للبلدية. ومن حي 1980 مسكناً بأولاد شبل من أمام مقر البلدية. ومن حي 3216 مسكناً من ملحقة البلدية تسالة المرجة ومن أمام مقر البلدية وكل من حي سيدي عباد و1310 وحي 937 مسكناً.

كما تم برمجة خط من باب الوادي والقصبة انطلاقا من ملعب فرحاني. وواد قريش من أمام مقر البلدية وبولوغين من أمام ملعب عمر حمادي.

أما بالرايس حميدو، تم توفير خط ينطلق من أمام ساحة 5 جويلية، مع تخصيص خطوط أخرى ابتداء من سيدي امحمد على مستوى شارع عيسات إيدير. وكذا من الجزائر الوسطى والمرادية والمدنية من أمام مقر البلدية. حسب مؤسسة “إيتوزا”.