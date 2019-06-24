مع محرز وعطال.. كوب دافريك ماشي موحال

الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة لـ«الكان»

حقق المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، أمس، فوزا مهما على حساب المنتخب الكيني بنتيجة هدفين من دون رد.

في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي احتضنها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

بداية المباراة كانت قوية من جانب المنتخب الوطني، حيث كاد بونجاح أن يخادع الجميع في الدقيقة الثانية بعدما تلقى كرة في العمق لكن كرته فوق الإطار.

وتبعه بلايلي في الدقيقة الثالثة أين كان قاب قوسين أو أدنى من مخادعة حارس كينيا باتريس ماتساي، بعدما تسلّم كرة في العمق من ماندي.

وواصل الخضر الضغط بكرة ماندي في الدقيقة 12 بعد مخالفة من بلايلي، غير أن مدافع الخضر ضيع فرصة افتتاح باب التسجيل.

كما توغّل بونجاح في الدقيقة 13 في وسط دفاع كينيا وكاد ينفرد بالحارس لولا عرقلته من طرف المدافع عبود عمر على خط منطقة العمليات.

وهي المخالفة التي نفذها محرز وارتطمت بالجدار البشري ليستفيد المنتخب الوطني من ركنية لم تأت بالجديد.

واستعمل لاعبو كينيا الخشونة في الشوط الأولى لإيقاف خطورة محرز وزملائه، كما اعتمد المنتخب الكيني على الهجمات المرتدة لمباغتة مبولحي.

الذي كان في راحة تامة خلال الشوط الأول.

وقاد بونجاح في الدقيقة 25 هجمة مرتدة ومرر ناحية فغولي الذي مرر بدوره إلى بلايلي الذي سدد كرة قوية لكن الحارس ماتساي كان لها بالمرصاد.

وانتظر لاعبو الخضر إلى غاية الدقيقة 34 لافتتاح باب التسجيل، أين توغل عطال في منطقة العمليات وراوغ مدافعي كينيا قبل أن يعرقل.

ليعلن الحكم كايتا ماحمادو عن ضربة جزاء نفذها وسجلها بونجاح معلنا الهدف الأول للخضر في «الكان».

وجاءت أخطر فرصة من جانب المنتخب الكيني في الدقيقة 39 عن طريق ماسيكا الذي استغل كرة ساقطة وارتباكا في دفاع الخضر.

لكن قذفته مرت جانب القائم الأيمن لمرمى الحارس مبولحي، ليرد عليه الخضر سريعا عن طريق بونجاح الذي كاد في الدقيقة 41 برأسية يضيف الهدف الثاني لكن كرته مرت جانبية.

ليتمكن محرز في الدقيقة 43 من إضافة الإصابة الثانية بعد تمريرة من بن ناصر الذي توغل على الجهة اليمنى من مرمى الحارس الكيني.

المرحلة الثانية لم تبدأ مثل سابقتها وانخفض فيها مستوى اللعب، أين انحصر في وسط الميدان مع محاولات محتشمة وغير خطيرة من الطرفين.

كما أحدث الناخب الوطني جمال بلماضي ثلاثة تغييرات منطقية للحفاظ على خطة لعبه ونتيجة اللقاء.

بإشراك مهدي عبيد، براهيمي وديلور مكان ڤديورة، بلايلي وبونجاح، على التوالي، لينتهي اللقاء بفوز وثلاث نقاط ثمينة للخضر.

في انتظار التأكيد أمام المنتخب السينغالي يوم الخميس المقبل.